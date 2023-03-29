Опытный огородник рассказал, как собрать вдвое больше перца с каждого куста

Как бы не было странно, но одним из основных составляющих рецепта является молоко. Именно этот вид прикормки может значительно увеличить ваш урожай болгарского перца. При этом вкус самих перцев также станет намного лучше.

Одним из наиболее эффективных видом молочной прикормки является смесь молока и йода. На девять литров воды нужен литр обезжиренного молока или сыворотки, а также 15-20 капель йода. Также можно смешать 200 мл сыворотки с 200 мл теплой воды, а затем добавить туда половину пачки сухих дрожжей. Это ускорит рост куста.

Если вы предпочитаете опрыскивать растения, то предлагаем такой способ: натереть на терке несколько грамм хозяйственного мыла, взять 5 шариков аммиачной селитры, 3-4 капли 5-процентного йода и смешать это м 300 мл воды.

Лучше всего использовать молочные подкормки через 7-10 дней после высадки растения, чтобы оно немного прижилось к почве. Если вы выберете способ полива, то на каждый куст нужно примерно 0,5 литра такого раствора. Поливать перцы стоит раз в две недели, а опрыскивать раз в 7-10 дней.