Песков: противостояние РФ и Запада является войной в широком смысле слова

29 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что негласный конфликт между Российской Федерацией и коллективным Западом является войной лишь в том случае, если данное слово рассматривать в широком контексте. По словам Пескова, Россия и западные державы не сражаются друг с другом на поле боя, однако находятся в состоянии гибридной войны.

Дмитрий Песков считает, что опосредованное участие Запада в российско-украинском конфликте, введение масштабных санкций в отношении Москвы и масштабная информационная кампания антироссийской направленности будет осуществляться США, Евросоюзом и НАТО ещё длительное время.

Политик уверен, что для одержания победы в данном противостоянии правительству и народу России следует быть твёрдыми в поддержке ранее выбранного курса, поскольку подобная несгибаемость позволит достичь всех целей и задач специальной военной операции в Украине, начатой Владимиром Путиным.

Также Песков сообщил, что не располагает сведениями о возможных сроках завершения СВО в украинском государстве и на территории освобождённых регионов, переадресовав вопрос о возможном времени окончания спецоперации представителям Министерства обороны России.

Накануне западный журнал Guardian со ссылкой на инсайдера сообщил, что Дмитрий Песков якобы заявил о нескором завершении конфликта в Украине на одном из званых ужинов в Кремле.