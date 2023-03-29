Гросси прибыл на ЗАЭС, сообщив о создании новой концепции её защиты

В среду днём, 29 марта, генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси лично приехал на Запорожскую атомную электростанцию с объявленным визитом. Известно, что во время мероприятия Гросси сопровождает советник главы компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

По словам Карчаа, в настоящий момент на территории Энергодара сохраняется спокойная атмосфера, и никаких провокаций во время визита лидера МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не предвидится из-за того, что данный объект усиленно охраняется подразделениями российской армии, участвующих в спецоперации.

Характерно, что данная поездка Рафаэля Гросси на ЗАЭС является второй по счёту: ранее лидер Международного агентства по атомной энергетике уже посещал АЭС в Энергодаре, выразив обеспокоенность ядерной безопасностью данного объекта, окрестности которого нередко подвергаются обстрелу.

Сам Гросси во время второго визита на Запорожскую атомную электростанцию публично заявил, что он и представители МАГАТЭ заняты разработкой принципиально новой концепцией защиты данной АЭС, которая уже сейчас активно обсуждается с руководством России и Украины.

Также Рафаэль Гросси сообщил, что намеревается предложить администрациям Киева и Москвы вполне выполнимые меры по защите Запорожской атомной электростанции, поскольку от её безопасности зависит судьба всего европейского региона.