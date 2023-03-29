Опытный дачник объяснил, надо ли бороться с землеройками на участке

Землеройка - самый маленький вид из млекопитающих. Зверек не является грызуном и не входит в число родственников мышей. Разве что внешне они имеют сходство.

Землеройка питается сугубо насекомыми, растительную пищу она не употребляет, поэтому на огородные культуры не покушается.

Многие дачники принимают зверька за мышь и начинают безжалостно травить, а зря, землеройка совсем безобидна и могла бы принести пользу участку.

От мышей землероек можно отличить по удлиннному носу. Она тоже роет подземные ходы, поэтому дачники, не разбираясь, видя такие следы, начинают охоту.

Землеройка уничтожает многие виды огородных вредителей: слизней, листоедов, долгоносиков, гусениц, жуков-щелкунов, хрущей, медведок.

К тому же покушать зверек любит и есть до 120 раз за день. За один год небольшая группа землероек может уничтожить до 150 кг вредных для дачи насекомых.