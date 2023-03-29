Эксперт объяснил, что делать, чтобы на помидорах не было трещин

К трещинам на томатах приводит излишняя влажность почвы, резкий перепад температуры, включая дневную и ночную.

10-12 градусов разницы в температуре приводит к образованию огромных трещин на томатах.

Удивительно, но также следует избегать чрезмерной освещенности участков, где растут томаты, так как это тоже веде к образованию трещин. Понятно, что данная проблема характерна для летнего периода, когда плоды растут на грядках, а не в теплице.

Самым действенным способом вырастить овощи без трескающейся кожицы - выбрать сорт, устойчивый к этим факторам окружающей среды.