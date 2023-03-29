Путин: санкции Запада ещё могут негативно повлиять на экономику России

Днём 29 марта Владимир Путин провёл совещание с регулярными членами правительства России, во время которого публично заявил, что российская экономика сейчас успешно противостоит санкционному давлению, оказываемому государствами коллективного Запада после начала спецоперации.

В то же время Путин считает, что в краткосрочной перспективе западные рестрикции ещё могут оказать отрицательный эффект на экономические процессы внутри Российской Федерации, ввиду чего Министерство экономики должно оперативно разработать действенные контрмеры, направленные на стабилизацию финансовой ситуации в стране.

По мнению Владимира Путина, одной из самых действенных мер является ориентация российского производства на внутренний рынок, что позволит сохранить производителям постоянные потоки прибыли, что повлияет на сохранение производственных мощностей на прежнем уровне.

Также Путин заверил, что наличие спроса на производимую в России продукцию является устойчивым фактором роста национальной экономики, который столь необходим во время масштабного санкционного давления на Москву. Характерно, что ранее глава отдела Евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель признал, что российская экономика успешно справляется с западными рестрикциями.

Также бывший президент РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил, что считает целесообразным пиратское скачивание западного цифрового контента среди россиян, что позволит лишить зарубежные компании части прибыли.