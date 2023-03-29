Удобрение из варенья: почему оно способно творить чудеса

В старом забродившем варенье содержатся дрожжи, богатые медью, железом, цинком, молибденом. В нем также содержатся ягоды и сахар, которые также содержат определенный набор химических элементов.

В связи с этим забродившее варенье - своего рода комплексное удобрение. Как его использовать?

Для этого 10-литровую емкость наполнить водой, но не до конца (9 л). Добавить туда 2 стакана старого либо прокисшего варенья и 300 граммов дрожжей, накрыть. Дать неделю на брожение.

После этого 1 стакан браги развести в 10 литрах воды. Поливать под корень - из расчета 1 литр на растение. Таким раствором также можно и опрыскивать культуры.

Это удобрение идеально подходит для молодых плодовых деревьев, томатов, картофеля и капусты. Подкармливать раз в 10 лет. Результат не заставит себя ждать.