Крыжовник будет лучше плодоносить, если придерживаться этих принципов

Правильно подобранное место для посадки - основа основ для многих культур, и крыжовник не исключение из правил.

Нейтральные, дренированные почвы "уважает" это растение. На другой земле кустарник также вырастет, но с урожаем будут проблемы.

Низина для посадки не подойдет, лучше всего садить его на небольшой возвышенности.

Крыжовник любит различные подкормки, которые необходимо вносить при посадке, а далее только через 3-4 года.

Урожай будет больше, если рядом растет несколько кустов разных сортов этой ягоды.