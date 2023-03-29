Ранее в этом месяце OpenAI, поддерживаемая Microsoft, представила четвертую итерацию своей программы GPT (Generative Pre-trained Transformer) AI, которая поразила пользователей широким спектром применения: от вовлечения пользователей в человекоподобный разговор до сочинения песен и резюмирования длинных документов.
Письмо, выпущенное некоммерческим институтом Future of Life Institute и подписанное более чем 1000 человек, включая Маска, призывает приостановить разработку передовых ИИ до тех пор, пока не будут разработаны, внедрены и проверены независимыми экспертами общие протоколы безопасности для таких разработок.
"Мощные системы ИИ должны разрабатываться только после того, как мы будем уверены, что их эффект будет положительным, а риски - управляемыми", - говорится в письме.
Илон Маск и другие призывают взять паузу в развитии искусственного интеллекта, ссылаясь на риски для общества
Илон Маск и группа экспертов призывают взять шестимесячную паузу в разработке систем, более мощных, чем недавно запущенный OpenAI GPT-4, в открытом письме, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.
Ранее в этом месяце OpenAI, поддерживаемая Microsoft, представила четвертую итерацию своей программы GPT (Generative Pre-trained Transformer) AI, которая поразила пользователей широким спектром применения: от вовлечения пользователей в человекоподобный разговор до сочинения песен и резюмирования длинных документов.
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