Звезды, которые загубили успешную карьеру в Голливуде из-за неудачной пластики

16:44 2023-03-29

Девушки начинают обращаться к хирургам, и не все из них отличаются талантом и навыками. Последствия таких «мясников» на лицо и на лице.

Сидни Ром:

Актриса и певица была очень популярная в 80-е и 90-е, но решилась лечь под нож неумелого хирурга.

Знаменитость так сильно хотела остаться как можно дольше молодой и красивой, что собственноручно изуродовала себя.

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    Тори Спеллинг:

    Тори Спеллинг будоражила сознания множества поклонников по всему миру. Вы могли ее видеть в сериалах Беверли Хиллз 90210, Отель, Крик 2 и Мелроуз-Плейс.

    Позже она тоже увлеклась пластикой, сделала неудачные операции и поплатилась за это здоровьем и карьерой.

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    Эммануэль Беар:

    Внешность знаменитой француженки вызывала восхищение и считалась эталонной. Но после того, как она решилась сделать пластику, от былой красоты ничего не осталось.

    После подтяжки лица, оно осунулось, потеряло экстравагантные черты, глаза стали блеклыми и не такими широкими, как раньше.