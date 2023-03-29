Звезды, которые загубили успешную карьеру в Голливуде из-за неудачной пластики

Сидни Ром:
Актриса и певица была очень популярная в 80-е и 90-е, но решилась лечь под нож неумелого хирурга.
Знаменитость так сильно хотела остаться как можно дольше молодой и красивой, что собственноручно изуродовала себя.
Сидни Ром:
Актриса и певица была очень популярная в 80-е и 90-е, но решилась лечь под нож неумелого хирурга.
Знаменитость так сильно хотела остаться как можно дольше молодой и красивой, что собственноручно изуродовала себя.
Тори Спеллинг:
Тори Спеллинг будоражила сознания множества поклонников по всему миру. Вы могли ее видеть в сериалах Беверли Хиллз 90210, Отель, Крик 2 и Мелроуз-Плейс.
Позже она тоже увлеклась пластикой, сделала неудачные операции и поплатилась за это здоровьем и карьерой.
Эммануэль Беар:
Внешность знаменитой француженки вызывала восхищение и считалась эталонной. Но после того, как она решилась сделать пластику, от былой красоты ничего не осталось.
После подтяжки лица, оно осунулось, потеряло экстравагантные черты, глаза стали блеклыми и не такими широкими, как раньше.
Иван Ободов
Самолеты, которые перевозят сотни миллионов пассажиров из аэропорта в аэропорт по всему миру, должны обслуживаться надлежащим образом для обеспечения безопасности всех находящихся на борту и оптимальной экономии топлива.
Иван Ободов
Согласно новым правилам, судьи Верховного суда США и федеральные судьи теперь должны в большей степени раскрывать информацию о любых бесплатных поездках, обедах или подарках, которые они получают.