Дачный эксперт рассказал об ошибке при опрыскивании огурцов молоком

Для чего огурцам молоко? От него растения быстрее растут и формируют больше плодов. Иногда в молоко добавляется немного йода, он защищает огурцы от разных заболеваний.

И все же есть одна ошибка при использования молока, про которую знают не все, а значит, рискуют потерять весь свой урожай.

Нельзя проводить обработку неразбавленным молоком. Если использовать концентрированный продукт, растению будет плохо.

Огурцы не смогут нормально "дышать", кислородное голодание приведет к серьезным проблемам с плодоношением.

Прежде чем делать опрыскивания, надо разбавить молоко чистой водой. Причем воды должно быть раза в два больше, чем молока. Вот тогда молочный коктейль будет полезен растениям.

Добавляя йод, тоже надо быть предельно внимательным. Нельзя вносить более 2-3 капель препарата на литр. Из-за излишка йода растения завянут, а плоды будут корявые и деформированные.