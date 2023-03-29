Причины того, почему не плодоносит вишня

17:14 2023-03-29

Причин того, почему дерево вишни не "хочет" давать хороший урожай множество. Исправив их, можно забыть об этой проблеме.

Плохое плодоношения вишни может означать, что при посадке или на других этапах развития растения были допущены ошибки.

Неправильная посадка - одна из причин того, что на дереве в сезон нет ягод.

Загубленная корневая шейка культуры - одна из самых распространенных ошибок при посадке дерева. Эта оплошность может не только привести к запоздалому плодоношению, но и к гибели культуры.

Лучше всего садить вишню весной, дождавшись того, чтобы земля осела, а шейка корня возвышалась над ней на 2-3 см.

Отсутствие перекрестного опыления деревьев, которые не должны быть сильно близко друг другу, также может стать причиной того, что на растении нет плодов. Расстояние в 30 м -оптимальный вариант.

Заболевания дерева такие, как коккомикоз, монилиальный ожог также приведут к тому, что не будет ягод.