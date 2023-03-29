Причины того, почему не плодоносит вишня

Плохое плодоношения вишни может означать, что при посадке или на других этапах развития растения были допущены ошибки.

Неправильная посадка - одна из причин того, что на дереве в сезон нет ягод.

Загубленная корневая шейка культуры - одна из самых распространенных ошибок при посадке дерева. Эта оплошность может не только привести к запоздалому плодоношению, но и к гибели культуры.

Лучше всего садить вишню весной, дождавшись того, чтобы земля осела, а шейка корня возвышалась над ней на 2-3 см.

Отсутствие перекрестного опыления деревьев, которые не должны быть сильно близко друг другу, также может стать причиной того, что на растении нет плодов. Расстояние в 30 м -оптимальный вариант.

Заболевания дерева такие, как коккомикоз, монилиальный ожог также приведут к тому, что не будет ягод.