Специалист по цветам научил, как реанимировать замезршую розу после зимы

Роза - растение, которое любит тепло, зимние холода она переживает тяжело.

Признаки, по которым видно, что роза подмерзла:

веточки черные и ломкие;

стебель тоже почернел;

серединка побегов сероватого цвета и рыхлой консистенции.

Что делать

Первым делом обрезаем безжизненные побеги. Инструмент должен быть максимально острым, чтобы делать ровные четкие срезы.

Все черные ветки должны быть удалены, жалеть их не надо. На срезе в норме видна плотная сердцевина бело-зеленого цвета.

Даже если пострадал почти весь куст, надо безжалостно все обрезать, оставляя маленькие пеньки. Срезы - вход для инфекций, поэтому их надо обработать садовым парафином.

После этого розу надо простимулировать к росту. Сначала убираем вокруг растения мусор - ветки, прошлогодние листья, оставшуюся мульчу.

Укрытие нужно приоткрыть до места прививки: цветку нужно много света и тепла. В этом участке находятся почки, которые после обработки стимуляторами, дадут новые побеги.

При отсутствии таких почек розу надо обработать бордоской жидкостью, которая предотвратить грибковое заражение.

Через неделю растение надо хорошо подкормить. Сначала делается обильный полив, потом у корней распределяется сульфат магния - одна столовая ложка.

Препарат необходимо смешать с землей, поверх уложить мульчу.

После таких процедур роза должна ожить и уверенно вступить в вегетативную фазу.