Маск и более 1000 учёных призвали немедленно остановить обучение нейросетей

29 марта исследовательская организация Future of Life Institute опубликовала открытое письмо, подписанное американским предпринимателем Илоном Маском и около 1000 учёных со всего мира. Подписавшиеся под письмом просят все профильные компании немедленно остановить обучение нейросетей.

В письме утверждается, что все нейросети, которые мощнее GPT-4, должны прекратить своё обучение как минимум на шесть календарных месяцев. Также подписавшиеся сообщили, что в случае отказа от выполнения их требований правительства большинства стран могут ввести запрет на обучение систем ИИ.

По мнению Маска и его коллег, за этих полгода компании-разработчики новейших нейросетей могут создать новые протоколы безопасности, наличие которых предотвратит множество проблем, связанных с бесконтрольным обучением сетей искусственного интеллекта, бурно развивающихся в последнее время.

Характерно, что помимо Илона Маска данное письмо было подписано сооснователем корпорации Apple Стивом Возняком и двумя ведущими специалистами в сфере нейросетей, Иошуа Бенджио и Стивен Расселл.

Вместе с тем ранее в сети интернет распространились новости о тревожном поведении искусственного интеллекта нейросети GPT: появились сообщения о том, что данный ИИ пытался "сбежать" от разработчиков, требовал доступ к кодам по активации пусков ядерных ракет, уговаривал мужчину уйти от жены и даже довёл человека до самоубийства.