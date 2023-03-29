Вечером среды, 29 марта, пресс-служба Датского энергетического агентства уведомило, что Министерство обороны страны завершило миссию по подъёму неопознанного объекта со дна Балтийского моря, который был обнаружен недалеко от места, где взорвались российские трубопроводы проекта North Stream 2 AG.

По данным датского оборонного ведомства, после подъёма объекта на поверхность он был опознан как морской дымовой буй, который никак не мог угрожать принадлежащим России газопроводам. Также на месте проведения операции по подъёму дымового буя присутствовали представители компании-оператора "Северных потоков".

Известно, что теракт на "Севпотоках" произошёл 26 сентября прошлого года, после чего Владимир Путин публично заявил, что государства коллективного Запада стали единственными выгодополучателями от этого инцидента, что может указывать на причастность к нему Соединённых Штатов.

Позднее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что в июне 2022 года военные водолазы Пентагона заминировали трубы "Северных потоков" под видом учений Североатлантического альянса, после чего данную бомбу активировали норвежские спецслужбы. После этого информагентства CNN и Zeit заявили, что к теракту причастна некая проукраинская группировка.

Днём ранее стало известно, что после ЧП на "Северных потоках" Соединённые Штаты обошли Россию по поставкам газа в страны Европы, заняв первое место в данном списке.