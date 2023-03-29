Правила выращивания грецкого ореха

Для того чтобы вырастить орехи нужно учитывать массу факторов, включая посадочный материал. Не подойдет для посадки вялая, сухая и тем более больная рассада.

3-4-летний саженец, который не забыли привить, отлично подойдет.

Высаживают растение в апреле-мае на ровном участке без сквозняков. Хорошее освещение необходимо, иначе урожай не порадует.

Ямка для посадки должна быть размером 80 на 80 см, которую лучше предварительно обработать стимулятором роста.

После посадки растение следует замульчировать соломой, опилками, листьями.

Полив также имеет значения для роста растения. В весенний и летний период деревья нужно поливать не реже 2-3 раз в неделю по 3 ведра на кв. м.