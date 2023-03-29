Петрушка любит водку: спиртное также стимулирует рост и улучшает вкус укропа и салата

«Пьяный» полив зелени намного эффективнее, чем полив обычной водой. Опытные дачники не только обеззараживают семена, замачивая их в водке, но и используют спиртное для полива растений петрушки и укропа.

Для приготовления раствора нужно 100 мл водки развести в 10 литрах воды и полить грядки, куда посеяли петрушку или укроп. Всходы появятся на неделю раньше.

Объяснение простое: спирт разрушает эфирные масла, которые покрывают семена этих культур, потому они прорастают быстрее.

После появления всходов «пьяный» полив можно продолжать. Поливать зелень в среднем раз в две недели. Растения будут расти здоровыми, у них окрепнет иммунитет.

Водка также положительно отразится на вкусе: зелень будет сочнее. Плюс и в том, что зелень быстрее восстанавливается после срезки, и затем снова наращивает зеленую массу.