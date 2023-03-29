Эрдоган заявил о недовольстве Путина отправкой зерна богатым странам

«В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы – президент Российской Федерации Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что сообщил Владимиру Путину о том, что Анкара намерена поддержать его инициативу по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция хочет, чтобы Россия и Украины достигли мира за столом переговоров, урегулировав существующий конфликт.