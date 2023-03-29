Астрономы Великобритании открыли сверхмассивную черную дыру с помощью новой техники

Результаты исследования, опубликованные Королевским астрономическим обществом, показывают, что масса черной дыры более чем в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца - масштаб, редко встречающийся астрономам.



Исследователи назвали это открытие "чрезвычайно интересным", открывающим "заманчивые" возможности для обнаружения других черных дыр.



Команда, возглавляемая Даремским университетом в Великобритании, использовала метод, известный как гравитационное линзирование, при котором близлежащая галактика используется как гигантское увеличительное стекло, чтобы согнуть свет от более удаленного объекта.

Это позволило им внимательно изучить, как свет изгибается черной дырой внутри галактики, находящейся в сотнях миллионов световых лет от Земли.



Для подтверждения размера черной дыры также использовались суперкомпьютерное моделирование и изображения, полученные космическим телескопом "Хаббл".