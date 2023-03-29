Актер из Улан-Удэ Артур Шувалов порезал себе вены прямо на сцене

Спектакль «Театр Изнанка» на сцене театра в Улан-Уде завершился громким скандалом, сообщает СтарХит. Артист Артур Шувалов, стоя в центре сцены, выкрикнул:

Эти люди виноваты в моей смерти.

И после этого - порезал себе вены. Зрители были в шоке, коллеги поспешно увели актера за кулисы.

Артур объяснил, что таким образом выразил свой протест против руководства театра. По его словам, дирекция якобы год пытается лишить его работы, унижает и не выплачивает деньги. Из театра сегодня уволили жену Шувалова, что, вероятно, стало последней каплей.

Мужчине оказали медицинскую помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Конфликт начался после смены худрука театра. Эту должность занял Вячеслав Дьяченко, и вскоре угодил в неприятную ситуацию. Он в одном из интервью сравнил профессию артиста с «пpoфeccией жeнщин в дpeвнocти».

Сотрудников театра возмутили неуместные слова нового руководителя, и они написали коллективное письмо министру культуры.