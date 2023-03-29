Репарации для чернокожих калифорнийцев могут превысить 800 миллиардов долларов

Калифорния может обойтись более чем в 800 миллиардов долларов, чтобы выплатить чернокожим жителям компенсацию за поколения чрезмерного полицейского контроля, непропорционального тюремного заключения и жилищной дискриминации, сообщили экономисты комиссии штата, рассматривающей вопрос о возмещении ущерба.



Предварительная оценка более чем в 2,5 раза превышает годовой бюджет Калифорнии в 300 миллиардов долларов, и не включает рекомендованный 1 миллион долларов на каждого пожилого чернокожего жителя за неравенство в здоровье, которое сократило среднюю продолжительность их жизни.

Эта цифра также не учитывает компенсацию людям за несправедливо отнятую правительством собственность или обесценивание бизнеса чернокожих - два других вреда, которые, по мнению рабочей группы, увековечивает штат.



Чернокожие жители могут не получить денежные выплаты в ближайшее время, если вообще получат, потому что штат может никогда не принять расчеты экономистов.