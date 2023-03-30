Каждый сорт капусты нужно сеять в свое время

Время для посева разных видов капусты выбирают в заисимости от климатических условий. Но нужно учитывать и особенности конкретного сорта.

Чтобы вырастить капусту уже в июне-июле, нужно высевать ее в начале апреля, примерно с 3 по 7 число. Обычно в это время высаживают брокколи, кольраби, белокочанную и цветную капусту.

Цветную и раннюю белокочанную капусту высевают с 1 по 8 апреля. Савойскую, брюссельскую, кольраби, брокколи и среднеспелые сорта белокочанной - с 8 по 25 апреля.

Позднеспелые сорта белокочанной и краснокачанную капусту нужно сеять с 8 по 25 апреля. А пекинскую высевают с 8 по 30 апреля.