Саженцы с проснувшимися почками можно держать дома при комнатной температуре

Обычно саженцы до посадки хранят в холоде, при температуре от 0 до +3 градуса Цельсия. Но бывает, что на саженцах рано просыпаются почки и даже побеги, а высаживать их в открытый грунт время не пришло.

В этом случае есть выход: нужно высадить саженцы в емкость с землей, и тогда можно держать их при комнатной температуре. Но сделать это необходимо правильно.

На дно емкости помещают большой целлофановый пакет, чтобы потом потянуть за него и вынуть саженец вместе с ним.

Чтобы при поливе вода не застаивалась на дне емкости, нужно сделать воздушную прослойку из пластиковой бутылки, а пакет надо проколоть.

Корни саженцев нужно аккуратно развернуть и расправить, а побеги подрезать таким образом, чтобы их надземная часть была равна подземной. Побеги укорачиваются на внешнюю почку, но если почек мало, то их лучше не трогать.

После того, как саженцы помещены в емкость, нужно засыпать их корни землей и содержать их точно так же, как другие комнатные растения. Желательно поставить их на прохладное окно и периодически открывать его для проветривания.

Время от времени их нужно опрыскивать водой, а как только будет можно - сразу вынести на улицу или на балкон, чтобы они привыкали к солнечному свету.