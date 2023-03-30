Кусты ежевики нужно обработать фунгицидами ранней весной

Ежевика считается "сестрой" малины, и эти кустарники страдают схожими грибковыми заболеваниями. Поэтому и обрабатывать их нужно одинаково.

Ранней весной ежевику и малину опрыскивают раствором фунгицида, чтобы убить грибки. Но если в предыдущем сезоне урожай ежевики был убит серой гнилью, одной такой обработки будет недостаточно.

Чтобы в последующем получить здоровый урожай ягод, нужно будет опрыскать ежевичные кусты раствором Фитоспорина. Сделать это придется трижды: в период распускания почек, накануне цветения и сразу же после него.

В период бутонизации необходимо обработать ежевику инсектицидами, которые защитят ее от комплекса вредителей. Для этого подойдут растворы Фуфанон-Нова и Алиот.