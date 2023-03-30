KAI: Папа Римский Франциск перенес сердечный приступ

В среду вечером Католическое информационное агентство (KAI) сообщило, что у Папы Франциска случился сердечный приступ. Ранее Ватикан утверждал, что визит в больницу был запланирован.

Как сообщает крупнейшая итальянская газета, папа почувствовал себя плохо и был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где его обследуют в кардиологическом отделении. Его состояние находится под наблюдением, и возникшее недомогание не является поводом для беспокойства, отмечает издание.

Неофициально известно, что все папские аудиенции, запланированные на четверг и пятницу, отменены. Папа также не дал интервью, запланированного на вечер среды.

При этом в среду вечером Католическое информационное агентство сообщило, что у папы скоро случится сердечный приступ. Чуть позже Ватикан выступил с заявлением, в котором выдвинул другую версию.

В заявлении, распространенном вечером соеди журналистов, Ватикан сообщил, что в последние дни Папа жаловался на "некоторые проблемы с дыханием".

В то же время портал il sismografo, которого цитирует KAI, сообщил, что у папы случился сердечный приступ, который мог быть непосредственной причиной дыхательной недостаточности, поразившей Франциска после обеда.