Бразильская полиция спасла заживо похороненную 36-летнюю женщину

Этот ужасный поступок должен был стать для нее наказанием. Могильщики, работавшие на кладбище, с ужасом заметили, что в одной из ниш остались следы крови и свежего бетона. Они вызвали полицию на помощь.

Если бы в криминальном сериале или фильме была сцена, где головорезы устраивают похороны 36-летней женщины при жизни, критики сочли бы, что сценаристы сошли с ума. Но оказывается, когда дело доходит до страшных сценариев, жизнь прописывает их куда более жестоко, чем могли себе представить писатели-фантасты.

Полицейских из штата Минас-Жерайс на востоке Бразилии вызвали на местное кладбище в городке Висконде-ду-Риу-Бранку, где они спасли похороненную заживо женщину. Она лежала в земле, а ниша гробницы была замурована.

В полиции заявили, что она стала жертвой умышленных действий преступной группировки, с которой была связана. Потерпевшая призналась, что потеряла партию оружия и наркотиков.

Спасти похищенную женщину помогли могильщики местного кладбища. Один из них заметил следы крови возле могилы, которая была залита свежим бетоном. Когда полиция прибыла на кладбище, они услышали крик о помощи. Используя инструменты, им удалось сломать только что выложенную кирпичом стену и спасти женщину.

Вытащив ее из могилы, жандармерия и военная полиция начали розыск двух членов преступной группировки, которые, вероятно, напали и похитили женщину. Полиция сообщает, что обоим нападавшим от 20 до 22 лет, и предположительно они скрываются в штате Минас-Жерайс.