Эрдоган заявил, что в апреле Путин может посетить Турцию

Цель визита - открытие первого в Турции атомного реактора, построенного российской компанией "Росатом".

"Есть вероятность, что Путин приедет 27 апреля, или мы подключимся онлайн к церемонии открытие и вместе сделаем первый шаг", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу ATV.

В свою очередь, Кремль в понедельник опроверг сообщения Турции о том, что Путин планирует посетить Турцию, сообщает Reuters.

Проект строительства четырех реакторов мощностью 4800 мегаватт стоимостью 20 миллиардов долларов в средиземноморском городе Аккую позволил Турции пополнить ряды стран, использующих гражданскую ядерную энергетику.