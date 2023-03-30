Военный аналитик Алесин: К ядерному оружию в Беларуси применят принцип двух ключей

Военный аналитик Александр Алесин рассказал о том, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие, которое будет размещено на территории Республики Беларусь.

По словам Алесина, которые приводит БелТА, для применения данного оружия необходимо будет согласие как представителя Беларуси, так и Российской Федерации.

"Может быть применен принцип двух ключей. В этом случае один ключ будет у Республики Беларусь, а другой - у Российской Федерации, - прокомментировал он", - заявил он.

Также Алесин заявил, что для Беларуси сохраняется угроза со стороны стран Запада, которые в любой момент, при поступлении приказа из США, подвесят на свои самолеты ядерные ракеты.