В Минске задержан сбежавший из-под домашнего ареста россиянин Алексей Москалев

Гражданин Российской Федерации Алексей Москалев был приговорен судом Тульской области к двум годам колонии общего режима по обвинению в повторной дискредитации армии.

Москалев находился под домашним арестом, но затем появилась информация о том, что он сбежал и покинул территорию России. В ночь на 30 марта Москалев был задержан в столице Республике Беларусь, городе Минске.

"Алексея Москалева задержали в Минске, пишет SOTA со ссылкой на источник. Ранее Москалев сбежал из-под домашнего ареста, после чего был заочно приговорен к двум годам колонии за повторную дискредитацию ВС РФ", - пишет NEWS.RU

Напомним, что изначально Москалева оштрафовали за антивоенный плакат, нарисованный в школе его дочерью.