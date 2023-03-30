Взрыв и пожар прошел на газопроводе в Свердловской области

В Свердловской области взорвался, а затем загорелся газопровод. ТАСС сообщает, что инцидент произошел в нескольких километрах от поселка Пелым.

"Интерфакс" добавляет, что угрозы для жителей региона нет, пожар сейчас локализован. До того, как это произошло, огненный столб был виден на много километров вокруг, а кадры с места происшествия появились в сети.

РИА Новости информирует, что взрыв на магистральном газопроводе не вызвал перебоев с подачей газа.

Телеграм-канал 112 сообщил, что на месте, помимо пожарных, работали специалисты "Газпрома".