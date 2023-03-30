Синан Оган, кандидат в президенты Турции, высказал свое мнение об антироссийских санкциях

09:00 2023-03-30

Слова Синана Огана приводит информационная служба РИА Новости. Он предлагает решать конфликт путем диалога.

Как заявил Синан Оган, выдвигающий свою кандидатуру на пост президента Турции, перед тем, как вводить санкционные ограничения по отношению к России, нужно попробовать решить ситуацию с помощью диалога.

Если говорить о санкциях, то я бы сначала дал шанс миру. Я бы сказал: прежде чем вводить санкции, надо попробовать поговорить.

Претендент на президентское кресло Турции считает, что для урегулирования конфликта нужно сначала встретиться с украинским руководством и с властями Москвы и наладить диалог.

Синан Оган выступил с призывом не идти западным путем, повторяя введение санкций против России. Он предлагает решать внутренние дела самостоятельно, без оглядки на Запад.

Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион своим домом и верим, что сможем решать внутренние дела самостоятельно.

Ранее Оган прокомментировал позицию западных стран по украинскому вопросу, назвав ее однобокой и способствующей разжиганию конфликта, а не его завершению.