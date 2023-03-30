Синан Оган, кандидат в президенты Турции, высказал свое мнение об антироссийских санкциях

Как заявил Синан Оган, выдвигающий свою кандидатуру на пост президента Турции, перед тем, как вводить санкционные ограничения по отношению к России, нужно попробовать решить ситуацию с помощью диалога.

Если говорить о санкциях, то я бы сначала дал шанс миру. Я бы сказал: прежде чем вводить санкции, надо попробовать поговорить.

Претендент на президентское кресло Турции считает, что для урегулирования конфликта нужно сначала встретиться с украинским руководством и с властями Москвы и наладить диалог.

Синан Оган выступил с призывом не идти западным путем, повторяя введение санкций против России. Он предлагает решать внутренние дела самостоятельно, без оглядки на Запад.

Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион своим домом и верим, что сможем решать внутренние дела самостоятельно.

Ранее Оган прокомментировал позицию западных стран по украинскому вопросу, назвав ее однобокой и способствующей разжиганию конфликта, а не его завершению.