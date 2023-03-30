Рассада скажет спасибо, если подкармливать ее йодом

Йод применяют для подкормки рассады таких растений, как помидоры, огурцы, перцы, клубника.

На недостаток этого вещества укажут бледные увядающие листья, вытягивание стеблей.

Подкормка йодом нужна для того, чтобы стимулировать рост рассады, уберечь растение от грибковых заболеваний, вредителей, для повышения плодоношения, укрепления иммунитета культуры.

Но во всем хороша мера! Нельзя переборщить со средством из аптеки. Сразу после высадки "лекарство" не добавляют, а делают это через 10-12 дней.

Подкормка йодом осуществляется на листья и под корень. Для листьев подойдет следующий раствор для опрыскивания: на 3 литра воды берется 1 капля средства.

Для питания корней необходим такой состав: на 10 литров воды достаточно 3 капель йода.

Обрабатывать рассаду следует в перчатках и респираторе, чтобы не навредить своему здоровью. После процедуры помещение следует хорошо проветрить.