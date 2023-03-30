Ирине Слуцкой срезали обручальные кольца прямо с пальца

44-летняя российская фигуристка пострадала во время тренировки по вейкборду. Ирина Слуцкая врезалась в бортик и получила серьезную травму. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, как это произошло, сообщает Космополитен.

По словам призера Олимпийских игр, она не сразу заметила, что у нее травма. После занятий спортсменка еще побывала на мероприятии, где присутствовали Ида Достман, Анфиса Чехова, Мария Зайцева и другие звезды.

Я после тренировки еще поехала на встречу, сидела там и не подозревала даже, что у меня перелом. Уже после встречи я поехала в травмпункт, там мне срезали 2 обручальных кольца. Теперь пытаюсь всё делать левой рукой, — рассказала фигуристка.

Фигуристка расстроена тем, что медики срезали с ее пальца обручальные кольца. Ирина показала фото сломанных украшений и отметила, что «пытается не верить в суеверия».

Слуцкая сейчас учится краситься левой рукой.

Есть какие-то лайфхаки, как теперь краситься? – с юмором спросила фигуристка.

Слуцкая была 17 лет замужем за боксером Сергеем Михеевым, у них двое детей: 14-летний Артем и 11-летняя Варвара. В 2018 году Ирина вышла замуж за бизнесмена и депутата Алексея Говырина.