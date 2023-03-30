Гуманные способы избаления от кротов на огороде

Существует множество эффективных, но гуманных способов борьбы с кротами на своем огороде, даче.

С этой проблемой помогут справиться звуковые и ультразвуковые отпугиватели, вертушки, гуманные ловушки, ароматные отпугиватели (кофе,чеснок, бензин, мазута, тухлые яйца, рыба, касторовое масло, острый перец), посадка культур, которые на дух не переносят кроты (нарциссы, бархатцы, рябчик императорский), забор или сетку от этих животных.

Часть приспособлений можно купить в специализированных магазинах, а часть сделать своими руками.

Следует, что кроме вреда кроты приносят и пользу. Эти зверьки уничтожают вредных насекомых, их личинки (медведки), роя землю, рыхлят и аэрируют ее. Также любители рыть туннели способствую отличному дренажу почвы, на давая застаиваться излишкам воды.