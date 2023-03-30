Рэпер Гуф попал в наркоклинику

43-летний музыкант (Алексей Долматов) отправился на лечение в рехаб, сообщает Рrozvezd.info.

Отец троих детей вновь попал в очередной скандал из-за очередного наркозагула, и по этой причине не смог выйти на сцену.

Проект «Гуф» оказался заморожен - по крайней мере, об этом говорят концертные менеджеры, представители самого Алексея. Он попал в очередной наркотрип, отменив концерт в Нижнем Новгороде, однако вернулся в Москву после громкого скандала с женой. Она, кстати, тоже сейчас в Москве, но они не общаются, - рассказала в своем ютуб-канале «Алена, блин» журналистка Алена Жигалова. .

Сестра Гуфа Ольга после возвращения брата в Москву объявила, что артист все расскажет сам и даст концерт в российской столице. Однако концерт не состоялся: оказалось, что у музыканта дела совсем плохи.

Теперь ему предстоит долгое восстановление в рехабе, а концерты музыканта в Москве и Нижнем Новгороде перенесли на неопределенную дату.