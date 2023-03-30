Опытный огородник дал пять советов по выращиванию отменного болгарского перца

Какие правила надо соблюдать, чтобы болгарский перец дал отменный урожай, рассказал специалист.

Сортовые особенности

Сорт выбираем в соответствии с регионом проживания. Тогда проблем с выращиванием не будет. Все инструкции, прописанные в описании сорта, обязательно соблюдаем.

Соблюдаем сроки

Вовремя посаженный перец отблагодарит обилием и качеством плодов. После всхода семян рассаду надо переносить в грунт через 50 дней.

Если проводилась пикировка, срок увеличивается на 10 дней. Обязательно ориентируемся на погодные условия.

При высадке в грунт должна держаться стабильная температура воздуха более +20 градусов.

Место для перца

Высаживать культуру надо туда, где нет ветров и много солнца. Грунт подбираем рыхлый и РН нейтральный.

Выбираем соседей

Хорошо уживаются с болгарским перцем лук, чеснок, а также цветы - бархатцы и настурции. Не нужно сажать рядом с перцем картофель, горох, фасоль, укроп.

При таком подборе соседей растение будет меньше болеть и меньше страдать от вредителей.

Какие плоды надо убирать

Если в июне цветение перца вдруг прекратилось и начали завязываться плоды, их нужно удалить. Тогда в будущем получите полноценный и более обильный урожай.

Если на улице стало холодно, а плоды собирать еще рано, мелкие экземпляры лучше убрать, чтобы могли полноценно развиваться более крупные перцы.