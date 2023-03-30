Опытный огородник дал пять советов по выращиванию отменного болгарского перца

10:28 2023-03-30

Любимая многими садоводами овощная культура может дать внушительный урожай, если применить эти пять хитростей на деле.

Какие правила надо соблюдать, чтобы болгарский перец дал отменный урожай, рассказал специалист.

Сортовые особенности

Сорт выбираем в соответствии с регионом проживания. Тогда проблем с выращиванием не будет. Все инструкции, прописанные в описании сорта, обязательно соблюдаем.

Соблюдаем сроки

Вовремя посаженный перец отблагодарит обилием и качеством плодов. После всхода семян рассаду надо переносить в грунт через 50 дней.

Если проводилась пикировка, срок увеличивается на 10 дней. Обязательно ориентируемся на погодные условия.

При высадке в грунт должна держаться стабильная температура воздуха более +20 градусов.

Место для перца

Высаживать культуру надо туда, где нет ветров и много солнца. Грунт подбираем рыхлый и РН нейтральный.

Выбираем соседей

Хорошо уживаются с болгарским перцем лук, чеснок, а также цветы - бархатцы и настурции. Не нужно сажать рядом с перцем картофель, горох, фасоль, укроп.

При таком подборе соседей растение будет меньше болеть и меньше страдать от вредителей.

Какие плоды надо убирать

Если в июне цветение перца вдруг прекратилось и начали завязываться плоды, их нужно удалить. Тогда в будущем получите полноценный и более обильный урожай.

Если на улице стало холодно, а плоды собирать еще рано, мелкие экземпляры лучше убрать, чтобы могли полноценно развиваться более крупные перцы.