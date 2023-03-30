Простые и эффективные способы избавиться от сорняков в саду и огороде

Многие думают, что единственный способ борьбы с сорняками — это напряженная и требующая физических усилий прополка вручную.

Хотя у этого занятия есть сторонники, которые относятся к нему почти как к медитации, большинство садоводов-любителей предпочло бы сделать ставку на более современные и, главное, менее утомительные варианты. Мы предлагаем лучшие из них.

Начнем с сорняков, уродующих брусчатку. В садовых магазинах можно купить приспособления, облегчающие механическое удаление нежелательных растений.

Однако, прежде чем вы начнете многочасовую прополку, стоит попробовать пищевую соду. Для этого ранней весной посыпьте е. места, где растут сорняки, — таким образом затормозите их рост.

Если сорняки уже появились, тщательно удалите их, а затем обильно посыпьте содой. Проблема должна исчезнуть.

Как сорняки между брусчаткой, так и сорняки в саду можно также обработать раствором натурального уксуса. В первом случае достаточно просто залить раствор уксуса и воды в пропорции 2:1 и дождаться эффекта.

Во втором будьте более осторожны, чтобы не повредить другие растения. Обработку рекомендуется проводить в безветренный и сухой день.

Самодельный раствор от сорняков можно обогатить и другими веществами: солью (полстакана на литр жидкости) и немного жидкости для мытья посуды. Тогда должно работать еще лучше.

Метод, который хвалят садоводы, — это также мульчирование, например, крапивой. Сработает, если ранней весной не успеваете вовремя опрыскивать или содой.

Почва вокруг растений должна быть плотно покрыта срезанными побегами крапивы. Сорняки расти не должны, а крапива дополнительно удобрит почву. Мульчирование следует повторить, как только вы заметите, что в этом есть необходимость.