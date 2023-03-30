Простой и доступный избавиться от вредителей в огороде и саду

Самый большой кошмар любителей садоводства? Вредители, способные уничтожить долгими усилиями красивые растения. Чаще всего мы боремся с ними с помощью средств, которые нам предлагают специализированные садоводческие магазины, а они, к сожалению, часто напичканы химикатами. Однако оказывается, что эффективные, и более того - натуральные решения находятся под рукой.

Диатомит от вредителей

Если вы когда-нибудь слышали о диатомовой земле (вспомните уроки биологии!), но ни разу ею не пользовались — самое время наверстать упущенное. Называемое диатомитом или просто кремнеземом, оно представляет собой не что иное, как минерал ископаемых раковин одноклеточных водорослей, которые являются идеальным естественным удобрением для всех растений.

Диатомовая земля, как следует из названия, богата кремнием. В садоводстве действует как "репеллент" от многих вредителей, а с некоторыми из них и напрямую борется. Она также обладает фильтрующими и водосвязывающими свойствами, поэтому ее применяют при рыхлении почвы и удерживании в ней воды во время засухи. Помимо того, что он работает в кратчайшие сроки, ее использование еще и чрезвычайно просто.

Как использовать диатомит в садоводстве?

Диатомит можно приобрести в виде белого или слегка желтоватого порошка. Что касается применения - можно начинать с начала посева и продолжать до самого конца вегетации. Есть два пути: либо вы разбрасываете порошок прямо на почве после посева, либо используете так называемый распыление

Для второго раствора смешайте литр фильтрованной воды и примерно 1/3 стакана диатомовой земли. Таким образом вы защитите молодые саженцы от нежелательных вредителей.

Диатомовая земля защищает растения от многих вредителей, среди которых: тля, улитки, паутинный клещ, жужелицы и гусеницы.