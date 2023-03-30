Экс-супруга модели Эмили Ратаковски обвинили в сексдомогательствах к подросткам

Продюсер Себастьян Бер-МакКлард обвиняется в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах к девушкам-подросткам, сообщает Рамблер.

Одна из жертв бывшего мужа Эмили Ратаковски, 24-летняя девушка (имя ее не называется) заявила: когда ей было 17 лет, продюсер Бер-МакКлард связался с ней через Instagram, чтобы предложить роль в ленте «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном.

Однако, когда она приехала на съемочную площадку, ее в первый же день заставили сниматься обнаженной с «актером, который недавно вышел из тюрьмы». Девушка заявила, что в этот момент чувствовала себя «ошеломленной» и «напуганной».

Еще одна предполагаемая жертва Себастьяна Бер-МакКларда утверждает, что она познакомилась с продюсером, когда ей было 18 лет, и тот якобы ухаживал за ней и "обещал большую карьеру в кино".

По словам девушки, она однажды застала Себастьяна за «непристойной» перепиской с 15-летней девушкой. Уточнив, что у Бер-МакКларда были отношения с ней, когда продюсер был женат на Эмили Ратаковски.

Модель ушла от мужа Себастьяна Бер-Маккларда в прошлом году после четырех лет брака. У них есть сын Сильвестр Аполло. Причиной развода названы измены продюсера.