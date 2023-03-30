Какая рассада любит пикировку, а какая — нет

Есть растения, которым пикировка (пересадка в стадии двух-трех настоящих листочков) пойдет только на пользу. Увеличение объема земли и прищипывание стержневого корешка при пересадке любят: из овощных культур – томаты, лук-порей; из цветов – анютины глазки (виола), петуния, алиссум, лобелия, агератум.

Из цветов: петуния, виола (анютины глазки), лобелия, агератум, алиссум.

Плохо переносят пикировку: перец, садовая земляника, корневой сельдерей, все виды капусты, фенхель и базилик, бархатцы.

Есть рассада, которую категорически нельзя пикировать. К таким растениям относятся: огурец, арбуз, баклажан, дыня, тыква. Из цветов – мак, аквилегия, мальва. Эти растения можно пересаживать только методом перевалки, после того, как они окрепнут.