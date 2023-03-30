Историк моды Александр Васильев назвал Наташу Королеву «взбесившимся светофором»

В мае Наташа Королева отметит свое 50-летие. По мнению критика моды Александра Васильева, певица выглядит моложе своих лет. Он отметил, что звезда обладает «пикантной фигурой» и практически не выходит из формы, сообщает Космополитен.

Эксперт также подчеркнул: в целом Наташа одевается женственно, однако хочет при этом показать, что она - маленькая девочка.

Платья фасонов, как у нее, можно увидеть на утреннике в детском саду. Она игрива, сексуальна, и часто проходит по лезвию бритвы, выбирая туалеты на грани: очень короткие, крайне облегающие и с глубоким декольте. Я бы назвал ее образ так: Красная Шапочка разбушевалась, и пошла вразнос, — высказался Васильев.

Историк моды признал, что платье в полоску, в котором певица вышла в свет с мужем Сергеем Глушко, добавляет ей возраст. По мнению Васильева, в мини артистке можно дать 35, а в этом наряде - лет на десять больше.

Еще больше сомнений вызвал у эксперта наряд с шубкой и лосинами. Александр Васильев считает, что певица выбрала вещи, совершенно не сочетающиеся с собой.