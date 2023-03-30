Чтобы избавиться от муравьев в огороде достаточно простых приправ из вашей кухни

Хотя муравьи делают это только тогда, когда им угрожают, они часто вызывают интерес у детей, которые провоцируют их на это.

В случае, если их популяция станет слишком многочисленной, стоит принять меры для поддержания экологического баланса в вашем зеленом уголке. В этой статье вы узнаете, как изгнать муравьев из огорода или сада. Все, что вам нужно, это специи, которые есть на вашей кухне!

Негативное влияние муравьев на наш сад

Муравьи, хотя их часто считают невинными существами, могут создать ряд проблем в саду, когда их популяция становится слишком большой.

Они строят в земле колонии и ходы, что может привести к ее пересыханию и ослаблению. В результате у растений могут возникнуть проблемы с укоренением, а также с доступом к воде и питательным веществам.

Муравьи также защищают тлю, чьей медвяной росой они питаются. Как известно, нашим растениям в саду и огороде угрожает тля, поэтому дополнительная защита от них не целесообразна. Кроме того, в поисках пищи муравьи могут повреждать корни растений, особенно молодых и нежных.

Эти маленькие существа также могут передавать вирусные и бактериальные заболевания другим растениям в саду. Как видите, проблема, возникающая в результате их присутствия в нашем саду, может быть действительно большой.

Используйте корицу, чтобы избавиться от муравьев

Корица — это естественный и экологически чистый способ избавиться от муравьев в вашем саду. Она действует как репеллент, так как муравьям не нравится ее интенсивный аромат. Использовать ее очень просто.

Во-первых, определите основные пути, по которым идут муравьи, и места, где они собираются в большем количестве, например, входы в их гнезда. Затем посыпьте их корицей. Вы можете использовать обычную молотую корицу, которую можно купить в продуктовых магазинах на полках для специй.

Уксус

Опрыскайте пути муравьев и входы в их муравейники раствором, приготовленным из равных частей уксуса и воды. Уксус разрушает следы их феромонов и отталкивает их своим интенсивным запахом.

Соль

Посыпьте солью муравейники и места, где вы заметили присутствие муравьев. Соль является естественным репеллентом, но будьте осторожны, не применяйте ее слишком близко к растениям, так как это может нарушить минеральный баланс в почве.

Бура

Сделайте "приманку" из буры, сахара и воды. Поместите смесь в небольшие контейнеры в места, где вы видели муравьев. Бура ядовита для муравьев, но также опасна для домашних животных и детей, поэтому будьте осторожны.

Перечная мята

Посадите мяту перечную в своем саду или используйте масло перечной мяты, чтобы создать естественный репеллентный спрей. Аромат мяты отпугивает муравьев.