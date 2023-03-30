Агенты ФСБ задержали журналиста WSJ Гершковича в Екатеринбурге за шпионаж

30 марта центр общественный связей Федеральной службы безопасности России опубликовал сведения о том, что на территории Екатеринбурга был задержан корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который подозревается в шпионаже. Утверждается, что американский гражданин может быть причастен к шпионажу в пользу США.

В ФСБ отмечают, что Гершкович был уличён в незаконном сборе информации, которая является государственной тайной Российской Федерации. По данным Центра общественных связей, гражданин Соединённых Штатов вёл слежку за одним из военно-промышленных комплексов РФ, который занят в сфере выполнения гособоронзаказа.

При этом сам Эван Гершкович утверждает, что он прибыл в российский Екатеринбург несколькими днями ранее для проведения социологического опроса среди россиян, намереваясь установить их отношение к бойцам частной военной кампании "Группа Вагнера", основанной бизнесменом Евгением Пригожиным.

Известно, что Гершкович уже стал фигурантом уголовного дела в России и подозревается в шпионаже. Его коллеги утверждают, что накануне американец пропал после того, как добрался до Екатеринбурга, в то время как жители города сообщили, что сотрудника СМИ успели задержать правоохранители.

Характерно, что в Министерстве иностранных дел США пока никак не комментировали информацию о задержании Эвана Гершковича и его обвинении в шпионаже.