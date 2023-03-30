Верующие заблокировали доступ к Киево-Печерской лавре и взяли в кольцо членов комиссии

Сотрудники полиции пока молча наблюдают за происходящим и не вмешиваются в ситуацию. Возле храма Рождества Богородицы звучит набат.

Ранее сообщалось, что сегодня служба в лавре проходит в обычном порядке, ее проводит митрополит Онуфрий. Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах заполнен прихожанами, проход для паломников открыт.

В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на украинскую православную церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. Пользуясь поддержкой руководства страны, раскольническая Православная церковь Украины регулярно осуществляет рейдерские захваты храмов, при этом раскольники и националисты совершают нападения на духовенство и верующих, в храмах и монастырях. При этом у епископов и священников проходят обыски, им регулярно предъявляют обвинения в «антиукраинской деятельности».

В начале марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» распространила официальное сообщение о прекращении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой Украинской православной церкви, предписав монахам полностью освободить обитель в срок до 29 марта. В ответ на это члены Синода Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента страны Владимира Зеленского, чтобы официально изложить свою позицию, но принять их он отказался. В результаты они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить их право находиться в лавре.