Опытный дачник объяснил, как с помощью стресса увеличить урожай томатов

Методика причинения стресса томатам используется многими садоводами. Она действительно помогает собирать в разы больше плодов.

Растение, попадая в стрессовые условия, активизирует все силы для производства плодов, они растут более крупными и с отменным качеством. Объем урожая тоже возрастает в несколько раз.

Лишаем воды

Уменьшив поступление воды, мы вызовем стресс у растения. Оно отчаянно начинает борьбу за выживание, производя больше плодов. Полив допустимо уменьшить до 2-3 раз в неделю.

Устраиваем голодание

Вызывая голод у томатов, можно добиться таких же результатов с плодоношением. Если лишить их значительной части азота, уменьшив эти подкормки, то растения не будут отращивать листву и активно "займутся" формированием плодов.

Температурные условия

Повысив температуру до 90 градусов по Фаренгейту, можно заставить растения остановить свой рост и отращивать плоды в большом объеме. Чтобы избежать солнечных ожогов и увядания от ярких лучей, нужно создать теневое укрытие для помидоров.

Эффективность обрезания

После обрезки растения начинают усиленно наращивать плоды, перенаправляя на это всю энергию. Убирать надо верхнюю листву, это поможет лучшему поступлению воздуха и убережет от многих болезней.

Что такое интеркроппинг и как он работает

Стрессовую реакцию вызывает у томатов выращивание рядом с растениями, испускающими густой аромат. Посадите возле помидоров мяту, базилик, и результат вас удивит.

Как помогают опоры

Помидоры обычно подвязывают, чтобы улучшить их рост. Если растение начало тянуться вверх по опоре, нужно в этот момент верхушку согнуть и опустить к земле. Для томата это будет стрессом и он засыплет вас плодами.