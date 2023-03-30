Лия Ахеджакова подала заявление на увольнение из театра «Современник»

В начале февраля стало известно, что актрису Лию Ахеджакову лишили участия в спектаклях в театре «Современник».

Руководство пояснило, что учреждение завалили письмами гневные зрители, требующие убрать актрису из постановок за ее антигосударственную позицию, сообщает СтарХит.

Лия Меджидовна, тем не менее, оставалась в труппе этого театра. Руководство успокаивало поклонников артистки, что увольнять ее никто не собирается.

А сегодня стало известно, что Ахеджакова все же покидает «Современник». Заявление на увольнение звезда советского кинематографа подала сама еще 10-го марта.

Издание пишет, что, по слухам, артистка намерена заняться гастрольной деятельностью и продолжить выступать. Лия Меджидовна, к слову, уже сыграла на сцене Кипра. Но об эмиграции речи не идет: несмотря на негативные отзывы, звезда остается в России.

84-летнюю Ахеджакову поддерживают и коллеги. В частности, за артистку ранее вступился режиссер Александр Молочников и другие.