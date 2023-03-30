Житель Москвы, перевозивший в животе около килограмма наркотиков, скончался во время перелета из Венесуэлы

Смертельный инцидент случился на борту лайнера, который летел из Венесуэлы в Москву, сообщает СтарХит со ссылкой на Shot.

59-летний москвич, направлявшийся в столицу РФ из города Порламара, часть запрещенного «багажа» провозил внутри себя. Как уточняет издание, пассажир пытался переправить в животе 777 граммов наркотиков.

Во время 14-часового перелета пассажиру стало плохо. Экипаж не успел даже понять, в чем дело, как мужчина неожиданно умер от передозировки.

В Шереметьево рейс встречала бригада медиков. Экспертиза показала, что в брюшной полости пассажира было 82 контейнера с жидким веществом, которое содержит кокаин.

Полиция сейчас проводит проверки по факту смерти и незаконной транспортировки наркотиков. Кроме того, ищут и подельников курьера.