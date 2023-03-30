Лебедь: Господь не простит Зеленскому изгнание УПЦ из Киево-Печерской Лавры

30 марта журналисты издания "Страна.ua" опубликовали фрагмент выступления митрополита Павла (Лебедя), который является наместником Киево-Печерской Лавры. Митрополит утверждает, что Бог не простит Владимира Зеленского, если он прикажет изгнать представителей канонической Украинской православной церкви из Ларвы.

По словам митрополита Павла, сегодня верующие ночуют в Киево-Печерской Лавре, поскольку опасаются, что подконтрольные администрации Киева представители спецслужб могут незаконно захватить территорию монастыря, прибегнув при этом к насилию в отношении мирных православных граждан.

Павел Лебедь утверждает, что именно представители УПЦ помогли Зеленскому стать президентом Украины, в то время как теперь действующий глава государства устраивает открытые гонения на церковь, что идёт в разрез с позициями свободы вероисповедания, характерными для демократического общества.

При этом митрополит заявил, что уже сейчас 220 монахов Киево-Печерской лавры фактически выброшены на улицу украинскими полицейскими, поскольку действующий министр культуры Украины руководствуется мотивами ненависти, подстрекая Владимира Зеленского к гонениям на УПЦ.

Характерно, что ранее лидер непризнанной Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил ВРИО наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия, однако глава Украинской православной церкви Павел Лебедь отстранил его от данной должности.