7 причин плохого урожая вишни

Основные факторы, влияющие на урожайность вишни

1. Длительные сильные морозы в зимний период. Если температура надолго опускается ниже 30-35 градусов, то повреждаются цветочные почки, они могут погибнуть, и дерево не будет цвести и плодоносить. Также сильные морозы могут нанести повреждения древесине. Если ветви пострадают, то урожайности от них можно не ждать.

2. Сильные зимние ветра могут иссушить ветки и почки, после чего они просто усыхают. То же самое может произойти из-за недостатка влаги в грунте.

3. Сильные заморозки весной. Если цветы на вишне уже распустились, и пришли заморозки (температура опустилась ниже -2 градусов), то завязи могут полностью осыпаться и урожая не будет.

4. Неудачное место посадки. Вишневые деревья плохо растут и плодоносят в слишком продуваемых местах. Поэтому их нужно сажать возле каких-то построек, чтобы защитить от ветра.

5. Вишня плохо плодоносит, находясь в близком соседстве с яблоней и хвойными растениями. Не стоит высаживать рядом с вишневым деревом лилии, тюльпаны и нарциссы. А вот гладиолусы, люпин и календула – добрые соседи для вишни.

6. Недостаточное переопыление. Для хорошего опыления на участке нужно посадить несколько вишневых деревьев разных сортов. Вишни одного сорта переопыляются слабо, и большого урожая точно не будет. А для привлечения насекомых-опылителей необходимо опрыскать цветущее дерево водой с добавлением сахара в расчете 1 ст.л. сахара на 1 л воды.