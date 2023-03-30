Днём четверга, 30 марта, журналисты новостного агентства Handelsblatt опубликовали фрагмент интервью с Клаусом Мюллером, который публично заявил, что Германия успешно пережила минувшую зиму без российского газа за счёт использования мощностей местных газохранилищ.

По мнению Мюллера, в моменты всплесков спроса на потребление газа среди немцев Министерство энергетики ФРГ может использовать запасы местных газохранилищ, что позволяет компенсировать дефицит поставок данного энергоресурса из других стран, поставляющих СПГ Берлину вместе России.

При этом Клаус Мюллер утверждает, что Германия выходит из зимнего периода с практически заполненными хранилищами газа, ввиду чего российский газ, ранее поставляемый в страну посредством трубопроводов, больше не нужен немецким гражданам, не испытывающим проблем с газоснабжением.

Мюллер уверен, что сложившаяся тенденция наглядно доказывает, что народ Германии в состоянии рационально расходовать запасы энергоресурсов государства, экономя газ на случай непредвиденных обстоятельств и возможных колебаний цен на данный энергоресурс в европейском регионе.

Накануне лидер Министерства энергетики Швеции Эбба Буш сообщила, что следующий сезон отопления в государства Европейского союза может быть сопряжён с некоторыми рисками из-за отказа ЕС от российской нефти.